Emily Kristine Pedersen kom godt fra start ved US Open, mens Nicole Broch Larsen havde en skidt dag.

Shoal Creek. Emily Kristine Pedersen leverede en godkendt første runde, da hun natten til fredag dansk tid var i aktion ved majorturneringen US Open i Shoal Creek i Alabama, USA.

Den danske golfspiller gik runden i 70 slag, to slag under par.

Dermed ligger Emily Kristine Pedersen på en syvendeplads efter førstedagen.

Placeringen må hun dog dele med hele 11 andre spillere.

Emily Kristine Pedersen havde en lidt omskiftelig dag på banen.

Hun lavede først en birdie på hul 3 og 7, men derefter måtte hun indkassere en bogey på både hul 9 og 13.

Emily Kristine Pedersen leverede imidlertid en stærk afslutning med en birdie på de to sidste huller, hul 17 og 18.

Danskeren er tre slag efter en førende trio, der deler førstepladsen.

Turneringens anden dansker, Nicole Broch Larsen, kom skidt fra start.

Hun er helt nede på en delt 134.-plads efter en runde i 78 slag.

Nicole Broch Larsen blev noteret for fire bogeys og en dobbeltbogey på runden.

Hun skal dermed levere storspil på andendagen, hvis hun skal have en chance for at komme videre til finalerunderne.

