Søren Kjeldsen gik i tre slag under banens par, hvilket rakte til en delt 14.-plads torsdag i Saudi-Arabien.

Den danske golfspiller Søren Kjeldsen var bedste dansker, da European Tour-turneringen Saudi International blev indledt torsdag.

Søren Kjeldsen diskede op med fem birdies, men to bogeys trak dog fra i regnskabet, så danskeren gik første runde i tre slag under banens par på 70 slag.

Det rakte til en delt plads som nummer 14, efter at alle spillere var nået tilbage til klubhuset.

Søren Kjeldsen ligger placeret sammen med seks øvrige spillere på 14.-pladsen. De har alle har tre slag op til Gavin Green fra Malaysia og Graeme McDowell for Nordirland, som fører med hver seks slag under par efter første runde.

Danske Jeff Winther gik i et enkelt slag under par og ligger delt nummer 33, mens Rasmus Højgaard var et slag dårligere som delt nummer 48.

Thomas Bjørn, Joachim B. Hansen og Benjamin Poke ligger langt tilbage efter torsdagens spil.

