Joachim B. Hansen gik en fin tredje runde på European Touren og ligger på en delt sjetteplads i Sydafrika.

Joachim B. Hansen ligger på en delt sjetteplads inden søndagens sidste runde i European Tour-turneringen Nedbank Golf Challenge i Sydafrika.

Også lørdag gik den danske golfspiller en fornuftig runde i et slag under par. Det var henholdsvis to og et slag dårligere end hans første og anden runde i turneringen, men stadig nok til at holde ham i den gode ende af tabellen.

Samlet er han seks slag under par, og dermed er han fem slag dårligere end sydafrikaneren Zander Lombard på førstepladsen.

Lørdagens runde startede ellers ikke specielt godt for Joachim B. Hansen, der lagde ud med en bogey på første hul. Derudover indkasserede han yderligere to bogeys på ottende og 12. hul, men rettede op med fire birdies undervejs.

Turneringens anden dansker, Lucas Bjerregaard, er modsat sin landsmand at finde i den helt anden ende af tabellen.

Bjerregaard ligger på en delt sidsteplads med i alt 15 slag over par. Lørdag lavede han fire bogeys og en dobbelt bogey, og det kunne de tre birdies ikke rette op på.

Han sluttede runden ligesom fredagens runde i tre slag over par, mens han torsdag gik den første runde i hele ni slag over par.

/ritzau/