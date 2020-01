Sebastian Cappelen holder ikke den flotte form fra første runde, men ligger stadig i top-3 i PGA-turnering.

Danske Sebastian Cappelen ligger på en delt tredjeplads efter anden runde af PGA-turnering i Californien.

Han gik anden runde af Farmers Incurance Open, der afholdes i San Diego, i et slag under par.

Han formår dermed ikke at holde den flotte førsteplads, han sikrede sig efter første runde, som han gik i seks slag under par.

Han ligger dog stadig i top-3 med samlet syv slag under par i turneringen, hvor flere af golfens største navne deltager.

Danskeren ligger således et slag bedre end blandt andre Rory McIlroy fra Nordirland og den amerikanske legende Tiger Woods.

Det blev i anden runde til tre birdies for danskeren, som dog også blev noteret for to bogeys.

Den 29-årige Cappelen sluttede i sidste uge på en delt sjetteplads i en PGA-turnering, der også blev spillet i Californien.

Det var hans første placering blandt de ti øverste på PGA-touren og indbragte cirka 1,5 millioner kroner i præmiepenge.

/ritzau/