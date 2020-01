Sebastian Cappelen topper feltet efter første runde af PGA-turnering. Tiger Woods er tre slag efter.

Den danske golfspiller Sebastian Cappelen fik torsdag en forrygende start på PGA-turneringen Farmers Insurance Open, der spilles i San Diego i Californien.

Flere af sportens største navne er med i turneringen, men dem har danskeren indtil videre lagt bag sig.

Cappelen er efter første runde på en delt førsteplads i seks slag under par sammen med amerikaneren Keegan Bradley.

- Jeg fik egentligt ikke på noget tidspunkt et dårligt leje, hvorfra jeg ikke kunne lave par, forklarer danskeren til pgatour.com.

Med otte birdies og to bogeys er han noteret for 66 slag. Det er et slag bedre end blandt andre Rory McIlroy fra Nordirland og tre slag bedre end den amerikanske legende Tiger Woods.

Den 29-årige Cappelen sluttede i sidste uge på en delt sjetteplads i en PGA-turnering, der også blev spillet i Californien.

Det var hans første placering blandt de ti øverste på PGA-touren og indbragte cirka 1,5 millioner kroner i præmiepenge.

/ritzau/