Jeppe Huldahl rettede op på en elendig start søndag, men faldt tilbage i den samlede stilling i Østrig.

Atzenbrugg. Midtvejs i tredje runde lå Jeppe Huldahl på andenpladsen, men da det hele blev gjort op efter fjerde runde, måtte golfspilleren nøjes med en delt 19.-plads i European Tour-turneringen i Atzenbrugg i Østrig.

Huldahl, der var delt nummer tre efter lørdag, var igennem noget af en rutsjetur søndag, da han faktisk var langt længere tilbage i stillingen, inden det atter gik den rette vej.

Efter blandt andet en dobbelt bogey var han i fem slag over par på dagen efter 13 huller, men han sluttede godt af med fire birdies på de sidste fem huller.

Dermed sluttede han runden i et slag over par og i seks slag under par for turneringen.

Det var ti slag dårligere end den suveræne finske vinder, Mirkko Korhonen.

Bedste dansker blev Joachim B. Hansen på en delt 12.-plads i syv slag under par.

Søren Kjeldsen blev delt nummer 23 i fem slag under par, mens Jeff Winther var et slag dårligere. Endnu længere tilbage sluttede Anders Hansen.

/ritzau/