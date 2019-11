Joachim B. Hansen ligger delt nummer 12 efter første runde af Turkish Airlines Open.

Joachim B. Hansen slap bedst fra førstedagen blandt de to danske deltagere i European Tour-turneringen Turkish Airlines Open i Antalya.

Med en runde i fire slag under par ligger han på en delt 12.-plads efter første runde. Det kunne være endt bedre for den 29-årige dansker, der allerede efter syv huller var fem slag under par. De efterfølgende to bogeys og en dobbeltbogey var kedelige pletter på en dag med i alt otte birdies.

Han er tre slag efter den førende duo med østrigeren Matthias Schwab og englænderen Tom Lewis, men kun et enkelt slag fra at spille sig ind i top-10.

Joachim B. Hansen spillede sine første turneringer på European Tour i 2012, men han har endnu sin første turneringssejr til gode. Andenpladsen i Open de France i oktober er derfor hans bedste resultat i karrieren.

Lucas Bjerregaard har derimod vundet to European Tour-turneringer i karrieren, men han får meget svært ved at sikre en tredje triumf i denne uge.

Han gik førstedagen i et slag under par, og han ligger derfor delt nummer 37 med seks slag op til en føring.

/ritzau/