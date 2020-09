Nanna Koerstz Madsen ligger på en delt tredjeplads efter to runder af golfturneringen ANA Inspiration.

Golfspilleren Nanna Koerstz Madsen kan øjne et topresultat i LPGA-turneringen ANA Inspiration i Californien, USA.

Efter to runder ligger danskeren på en delt tredjeplads med en score på syv slag under par. Tredjepladsen deler hun med amerikaneren Alexis Noel Thompson.

De to spillere er dog et stykke fra amerikanske Nelly Korda, der er fire slag bedre på førstepladsen, mens sydkoreaneren Mirim Lee er ni slag under par som nummer to.

25-årige Madsen gik anden runde i tre slag under par efter tre birdies. Hun lavede ikke en eneste bogey i runden.

Danskeren gjorde i midten af august comeback efter en pause på seks måneder under coronakrisen. I sin første turnering efter pausen sluttede hun på en delt femteplads i Skotland, men ugen efter klarede hun ikke cuttet i turneringen British Open.

Nanna Koerstz Madsen er fire gange i karrieren sluttet i top-10 i en LPGA-turnering, men hun har stadig sin første sejr til gode.

