Nanna Koerstz Madsen er samlet seks slag under banens par i LPGA-turnering i golf i USA efter to runder.

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen leverede fredag endnu en fornem runde i LPGA-turneringen Hugel-Air Premia LA Open i USA.

Efter første runde i to slag under banens par på 71 slag, slog danskeren til med en endnu bedre præstation sent fredag aften dansk tid i anden runde.

Her gik Nanna Koerstz Madsen runden i 67 slag, og dermed er hun samlet seks slag under par inden de to sidste runder.

Den 24-årige dansker leverede hele seks birdies, men måtte også notere sig to bogeys, som trak fra i regnskabet.

Da Nanna Koerstz Madsen kunne gå i klubhuset, rakte bedriften til en foreløbig andenplads på et tidspunkt, hvor mange spillere dog endnu ikke var færdige med runden.

/ritzau/