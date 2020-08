Rasmus Højgaard gik anden runde af British Championship i fire slag under par og er delt nummer 12 i tæt felt.

Den danske golfkomet Rasmus Højgaard har fortsat snor i de forreste spillere i European Tour-turneringen English Championship efter anden runde.

Den 19-årige dansker indtager således en delt 12.-plads efter at have gået anden runde i fire slag under par. Det var to slag dårligere end danskerens første runde.

Rasmus Højgaard er en del af et meget stort topfelt, hvor hele ni spillere blot har brugt et enkelt slag færre end danskeren. Helt i front ligger englænderen Andy Sullivan, der gik anden runde i imponerende ni slag under par.

Andy Sullivan er fire slag foran Rasmus Højgaard og fem slag foran Martin Simonsen, der er turneringens næstbedste dansker.

Rasmus Højgaard har gang i en flot stime af resultater. I forrige uge blev han nummer to i British Masters, og i sidste uge nappede den danske teenager en sjetteplads i Hero Open.

Tvillingbror Nicolai Højgaard, Joachim B. Hansen og Thorbjørn Olesen klarede også cuttet i English Championship, der spilles nord for London.

Til gengæld må Benjamin Poke og veteranerne Søren Kjeldsen og Thomas Bjørn ufrivilligt gå på tidlig weekend.

/ritzau/