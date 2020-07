Rasmus Højgaard har fået en særdeles godkendt start på European Tour, der i denne uge blev sat i gang igen efter en over fire måneder lang coronapause.

Den 19-årige danske golfkomet endte på andenpladsen i British Masters i samlet 15 slag under par.

De sidste 18 huller lørdag blev klaret i et enkelt slag under par. Dermed kunne Højgaard ikke helt følge op på sit flotte spil fra de første tre runder.

Danskeren gik ind til finalerunden blot to slag efter den førende italiener, Renato Paratore - som også endte med at vinde - men kom aldrig tættere på end det. Paratore sluttede i 18 slag under par.

Med andenpladsen følger en præmiecheck på 127.000 euro (945.000 kroner).

Højgaard fik en ærgerlig start, da han allerede på andet hul - som de to foregående dage var endt med en birdie - lavede en bogey.

Han fik dog rettet op på det på syvende hul, der for fjerde dag i træk endte med en birdie.

Men den sidste skarphed manglede for det unge golftalent, der flere gange rystede på hovedet og virkede frustreret over sine slag.

Det blev ganske vist til en birdie mere på tiende hul, hvilket bragte forskellen til Renato Paratore ned på to slag. En bogey på 15. hul virkede dog til at fjerne det sidste håb om en sejr for danskeren, der så kom bagud med tre slag.

Det blev ikke indhentet på de sidste tre huller, og så missede danskeren muligheden for at tage sin anden European Tour-sejr i karrieren.

I december 2019 blev Højgaard den fjerdeyngste nogensinde til at vinde på den europæiske golftour, da han sejrede i Mauritius Open.

Højgaards landsmand Jeff Winther fik også en god genstart på European Tour. Han sluttede på en delt 14.-plads i samlet ni slag under par efter en flot finalerunde i fem slag under par.

Joachim B. Hansen og Benjamin Poke endte på en delt 47.-plads efter at have sluttet i to slag under par.

Rasmus Højgaards tvillingebror, Nicolai, var også med i turneringen, men klarede ikke cuttet torsdag. Det gjorde Thomas Bjørn, der vandt turneringen i 2005, og Søren Kjeldsen heller ikke.

British Masters blev spillet på Close House Golf Clubs bane ved Newcastle-upon-Tyne i det nordlige England. Den samlede præmiepulje var på 1,25 millioner euro (9,3 millioner kroner).

