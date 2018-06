Thorbjørn Olesen lavede årets bedste resultat, da han søndag vandt Italian Open.

Brescia. Sejren i Italian Open luner gevaldigt for Thorbjørn Olesen, der ellers har haft et udfordrende 2018 på European Tour.

Det siger danskeren til European Tours hjemmeside efter søndagens triumf i Brescia, hvor han gik ud til sidste runde som nummer to i stillingen.

- Det har åbenlyst været lidt svært for mig i år. Det er fantastisk så at komme ind i og vinde, når man kommer fra baghjul i turneringen. Det har jeg ikke prøvet tidligere i min karriere, så det var meget specielt, siger Thorbjørn Olesen.

Før turneringen i Italien var Olesens bedste resultat i 2018 en tiendeplads. Hans næstbedste var en 29.-plads.

Triumfen indbringer ham cirka syv millioner kroner.

Italieneren Francesco Molinari prøvede til det sidste på at fravriste danskeren den store check og trofæet, og Molinari lagde pres på Olesen ved at lave en birdie på sidste hul.

Danskeren var et hul efter Molinari og var tvunget til minimum at gå 18. hul i par, hvis han skulle vinde. En bogey ville have givet omspil om sejren.

Olesen stod for presset, og han kunne knytte næven efter at have sat det sidste putt, som ellers havde en længde, hvor man ikke kunne tage det for givet, at danskeren ville klare det.

- Det var rart at sætte det sidste putt og få fornemmelsen at sætte den, når der er noget på spil. Det var lige, hvad jeg havde brug, siger Thorbjørn Olesen.

Det var femte gang i karrieren, at Thorbjørn Olesen vandt en European Tour-turnering. Det var samtidig den danske sejr nummer 36 på touren.

/ritzau/