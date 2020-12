Både John Axelsen og Thorbjørn Olesen ligger på en delt syvendeplads efter anden runde af turnering i Dubai.

Der er gode muligheder for endnu et godt dansk golfresultat denne weekend.

I European Tour-turneringen Golf in Dubai Championship ligger både John Axelsen og Thorbjørn Olesen nemlig godt til i toppen efter de to første runder.

De er begge på en delt syvendeplads efter flotte runder torsdag.

Axelsen gik de 18 huller i fem slag under par, mens Olesen tog tre slag færre i brug. Det betyder, at de begge samlet er 11 slag under par.

Mens de altså bejler til en topplacering, så har Axelsen og Olesen et stykke op til topplaceringen. Den indtager engelske Andy Sullivan, som er 17 slag under par.

Søren Kjeldsen, Niklas Nørgaard Møller, Rasmus Højgaard og Jeff Winther var også med i turneringen, men alle fire missede cuttede torsdag og er dermed ikke med i finalerunderne.

Der bliver også spillet European Tour-golf i Sydafrika i disse dage. Her deltager Nicolai Højgaard og Benjamin Poke i South African Open.

Højgaard kom bedst fra land på første runde torsdag. Han gik banen i par og ligger på en delt 28.-plads. Poke sluttede i tre slag over par og ligger på en delt 75.-plads.

For nylig har Emily Kristine Pedersen brilleret på Ladies European Tour, hvor hun har vundet tre turneringer i træk, og i forrige weekend tog Joachim B. Hansen sin første sejr på European Tour.

/ritzau/