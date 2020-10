Nicolai Højgaard og Joachim B. Hansen er i top-5 i European Tour-turneringen Italian Open efter anden runde.

En god slutspurgt fra Nicolai Højgaard betyder, at både han og Joachim B. Hansen er at finde i den sjove ende af European Tour-turneringen Italian Open efter runde to.

Højgaard spillede sig op på en delt femteplads, efter 7 birdies og en enkelt dobbelt bogey. Han er ti slag under par.

Joachim B. Hansen ligger et slag bedre på en fjerdeplads 11 slag under par. Han kunne ikke helt holde fast i det flotte niveau fra torsdag, hvor han klarede de 18 huller på 64 slag.

En dobbelt bogey på femte hul, en bogey på andet hul samt seks birdies resulterede i samlede 69 slag for Hansen.

Han er dermed fem slag efter englænderen Lauri Canter, der fastholdt førstepladsen efter en fremragende første runde torsdag.

Samme succes kunne Thorbjørn Olesen og Benjamin Poke ikke bryste sig af at have. Ingen af danskerne klarede cuttet og er ude af turneringen.

Olesen endte et slag over par, hvilket resulterede i en delt 85.-plads, mens Poke, der efter første dag lå sidst, spillede sig en smule op fredag. Han endte fire slag over par.

