Igen fredag måtte spillet ved Andalucia Masters afbrydes og udskydes på grund af dårligt vejr.

Sotogrande. Det viser sig at være svært at få afholdt dette års udgave af den spanske golfturnering Andalucia Masters, der er en del af European Tour.

Torsdag fik risiko for lynnedslag arrangørerne til at afbryde første runde af turneringen.

Fredag resulterede dårligt vejr igen i en udskydelse. Denne gang af anden runde. For mange af spillernes vedkommende nåede den aldrig at begynde.

Ingen nåede at spille alle 18 huller, mens adskillige slet ikke kom ud af klubhuset, inden spillet lidt i klokken 19 fredag aften blev afbrudt.

Dermed skal alle turneringens deltagere på banen minimum én gang lørdag.

Lasse Jensen er den bedst placerede dansker på en delt 20.-plads efter at have gået første runde i par.

Han kom aldrig i gang med anden runde fredag.

Thomas Bjørn nåede at spille otte huller fredag. Det gjorde han i par, og han ligger derfor på en delt 58.-plads i to slag over par. Det samme gør Anders Hansen, der ligesom Lasse Jensen heller ikke fik startet på anden runde fredag.

Frederik Dreier gik fire huller fredag i par. Han ligger på en delt 74.-plads. Det gør Jeff Winther, der ikke spillede fredag, også. Begge i tre slag over par.

Søren Kjeldsen er den lavest placerede dansker på en delt 92.-plads i fire slag over par. Vejret holdt også ham fra at begynde på anden runde.

/ritzau/