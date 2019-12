Nicolai Højgaard gik anden runde i to slag over par, og det var ikke nok til at nå finaleweekenden.

Nicolai Højgaard kan pakke golfkøllerne sammen efter en skidt anden runde af European Tour-turneringen Australian PGA Championship.

Den 18-årige dansker gik runden i to slag over par, og det var ikke nok til at kvalificere sig til finaleweekenden.

Selv om Højgaard undervejs i anden runde fik sat en eagle på 12. hul og en birdie på 15. hul, var det ikke nok, da det også blev til en bogey og to dobbelt bogey undervejs.

Det sendte danskeren 30 pladser tilbage i feltet, og han slutter med samlet to slag over par på en delt 73.-plads.

Turneringen er ikke specielt stærk besat. Australieren Adam Scott er med sin 18.-plads på verdensranglisten turneringens bedst rangerede spiller og en af tre spillere i top-100.

Han ligger efter anden runde på en delt tredjeplads med samlet syv slag under par.

Turneringen føres af kineseren Wechun Yuan, der fredag gik en formidabel runde i syv slag under par og samlet ligger ni slag under par.

Langt størstedelen af feltet er australiere. 18-årige Nicolai Højgaard er eneste danske deltager i Gold Coast.

Hans bedste resultat er en andenplads ved KLM Open i september.

