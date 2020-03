Den skandaleramte danske golfspiller, Thorbjørn Olesen, skal på grund af den globale coronakrise sandsynligvis alligevel ikke stille i retten i London 11. maj.

»Alle retssager, der involverer en jury, er iøjeblikket suspenderet i hele Storbritanien,« skriver Andrew Bilby, der er administrationsleder i Islewoth Crown Court, hvor sagen hidtil er blevet behandlet, i en mail til B.T.

I denne oplyser han endvidere, at man ikke har modtaget noget vejledning om, hvor længe den netop iværksatte suspendering vil vare.

»Vi vurderer dagligt situationen, og kan af gode grunde endnu ikke udtale os om, hvordan den ser ud i maj,« skriver Andrew Bilby.

Thorbjørn Olesen forlader Isleworth Crown Court efter et retsmøde i september 2019. Foto: BEN STANSALL Vis mere Thorbjørn Olesen forlader Isleworth Crown Court efter et retsmøde i september 2019. Foto: BEN STANSALL

Hermed risikerer Thorbjørn Olesen, at hans ufrivillige pause fra al turneringsaktivitet på såvel PGA- som European Touren bliver yderligere forlænget.

Sidste gang danskeren ytrede sig i det offentlige rum var 28. juli 2019, hvor han i et tweet kommenterede sin præstation ved en golfturnering på den amerikanske PGA Tour.

Umiddelbart efter fløj han fra USA til England, hvor han i London-lufthavnen Heathrow blev anholdt, angiveligt for i beruset tilstand at have opført sig upassende over for en kvindelig stewardesse og for at have urineret i midtergangen.

Eftersom Thorbjørn Olesen blandt andet er tiltalt for berøring af seksuel karakter uden samtykke, kan han i værste fald blive idømt en fængselsstraf på 10 år, mens det at være fuld på et fly ifølge engelsk lovgivning maksimalt kan sende en dømt i fængsel i to år.

Thorbjørn Olesen-sagen 29. juli: Golfspilleren Thorbjørn Olesen anholdes i London-lufthavnen Heathrow, da han ankommer med British Airways-flyet BA222 fra turneringsdeltagelse i USA. Han afhøres og løslades.

Golfspilleren Thorbjørn Olesen anholdes i London-lufthavnen Heathrow, da han ankommer med British Airways-flyet BA222 fra turneringsdeltagelse i USA. Han afhøres og løslades. 1. august: Thorbjørn Olesen bliver tiltalt for seksuelt overgreb, truende adfærd og for at have været fuld om bord på British Airways-flyet.

Thorbjørn Olesen bliver tiltalt for seksuelt overgreb, truende adfærd og for at have været fuld om bord på British Airways-flyet. 6. august: Organisationen bag European Tour meddeler, at Thorbjørn Olesen er suspenderet fra deltagelse i turneringer.

Organisationen bag European Tour meddeler, at Thorbjørn Olesen er suspenderet fra deltagelse i turneringer. 21. august: I Uxbrigde Magistrates Court i London nægter Thorbjørn Olesen sig skyldig i at have befamlet en kvindes bryster og i at have tisset om bord på et fly. Hans engelske advokat, Paul Morris, siger ved retsmødet, at Thorbjørn Olesen inden flyturen fra Nashville til London havde taget medicin.

I Uxbrigde Magistrates Court i London nægter Thorbjørn Olesen sig skyldig i at have befamlet en kvindes bryster og i at have tisset om bord på et fly. Hans engelske advokat, Paul Morris, siger ved retsmødet, at Thorbjørn Olesen inden flyturen fra Nashville til London havde taget medicin. 18. september: I retten 'The Crown Court of Isleworth' i London kommer det frem, at Olesen ikke benægter hændelserne på flyet, men via sin advokat erklærer han sig 'ikke skyldig' i tiltalepunkterne. Thorbjørn Olesen får samtidig at vide, at han skal møde i retten igen 13. december.

I retten 'The Crown Court of Isleworth' i London kommer det frem, at Olesen ikke benægter hændelserne på flyet, men via sin advokat erklærer han sig 'ikke skyldig' i tiltalepunkterne. Thorbjørn Olesen får samtidig at vide, at han skal møde i retten igen 13. december. 13. december: Thorbjørn Olesen erklærer sig i retten i London 'ikke skyldig', hvorefter dommeren meddeler, at han 11. maj 2020 skal møde op til retssag.

Ender Thorbjørn Olesen, der i de tre sigtelser har erklæret sig uskyldig, i fængsel, slipper han for bødestraf, men kommer han ikke bag tremmer, er der mulighed for, at han i stedet kan 'nøjes' med samfundsstraf.

Under alle omstændigheder har den verserende sag kostet Thorbjørn Olesen dyrt:

I 2017 tjente han 10,1 mio. kroner i præmiepenge gennem deltagelse i 24 turneringer.

Året efter indkasserede han i lige så mange turneringer intet mindre end 20,1 mio. kroner, mens han i 2019 'blot' nåede at tjene 3,9 mio. kroner i sin deltagelse i 13 turneringer. Hermed må det konstateres, at han indtil videre har mistet indtægter på op mod et tocifret millionbeløb.

Thorbjørn Olesen med kæresten, Lauren. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Thorbjørn Olesen med kæresten, Lauren. Foto: PHIL NOBLE

Suspenderingen har også betydet, at han ikke er i stand til at sikre sig point til verdensranglisten, hvor han nu er nede som nummer 147.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at han var placeret som nummer 62, da sagen tog sin begyndelse for snart ni måneder siden.

Thorbjørn Olesen er bosiddende i London. Her har han ifølge B.T.s oplysninger forsøgt at holde formen ved lige gennem jævnlige træningsrunder på de baner, han bruger til at teste sin slagteknik. Imidlertid har han på grund af corona-krisen i øjeblikket ikke mulighed for at træne, da golfbanerne i Storbritannien er lukkede.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Thorbjørn Olesen eller hans irske manager, Rory Flanagan.