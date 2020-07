Engelske Lee Westwood er bekymret for, om amerikanerne tager bekæmpelsen af coronavirus seriøst nok.

Flere af verdens bedste golfspillere skal om små to uger dyste mod hinanden ved US PGA Championship.

Årets første majorturnering bliver dog uden deltagelse af den tidligere engelske verdensetter Lee Westwood.

Den 47-årige golfstjerne vurderer ikke, at det er sikkert for ham at rejse til turneringen i San Francisco, da der fortsat er store daglige smittetal med coronavirus i USA.

- Jeg er stadig mere bekymret for, at man i Amerika ikke tager det ligeså seriøst som i resten af verden.

- Det lader til, at det er stadigvæk er et hot spot for udbrud, siger Lee Westwood ifølge BBC.

Som nummer 34 på verdensranglisten er han automatisk kvalificeret til majorturneringen, der er årets første, efter at The Open i Storbritannien er blevet aflyst som følge af coronapandemien.

Det betyder, at alle årets resterende majorturneringer bliver spillet i USA. US Open spilles i september, mens US Masters er placeret i november.

PGA Touren har lavet en skrap sikkerhedsprotokol, der betyder, at golfspillere slipper for at gå i 14 dages karantæne ved indrejse til USA.

Det betyder, at Lee Westwood kunne rejse til USA lige op til turneringen, der desuden bliver spillet uden tilskuere.

- Jeg føler alligevel ikke mig komfortabel, og jeg mener heller ikke, at det er rigtigt at sidde på et fly i 12 timer, siger han.

Lee Westwood fortæller, at han lider af anstrengelsesudløst astma, og da coronavirus netop påvirker luftvejene, ønsker han ikke at tage nogen unødvendig risiko.

- Jeg kan bedre kontrollere, at jeg ikke får virussen ved at tage alle de forholdsregler, jeg kan. Men nogen kan komme til at overføre det til mig.

- Jeg ønsker virkelig ikke at blive syg med det, og jeg har også lidt astma, siger Westwood.

USA er det land i verden, der med 4,3 millioner coronasmittede har registreret flest smittetilfælde. Næsten 150.000 smittede er døde.

I San Francisco, hvor US PGA Championship spilles, har der været godt 5700 smittede, og 56 har mistet livet.

US PGA Championship spilles fra 6. til 9. august.

/ritzau/