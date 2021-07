En chokerende og tragisk nyhed ramte i sidste uge Georgia i den østlige del af USA.

På Georgia Country Club blev den 41-årige professionelle golfspiller Gene Siller nemlig skudt og dræbt. Det skriver News.

Golfspilleren blev skudt, fordi han gik over mod en bil, der var kørt ind på banen. I køretøjet var der muligvis to lig sammen med chaufføren. Det mener ordensmagten.

Derfor mener de, at Gene Siller blev dræbt, fordi han så en kriminel handling blive gennemført. De to lig i bilen var ejeren af bilen samt en ukendt person, og morderen er stadig på fri fod.

Gene Siller blev ifølge News skudt i hovedet af gerningsmanden, og han var derfor død på stedet.

Flere vidner har efterfølgende fortalt, hvordan man kunne høre skuddene overalt på banen. Et vidner mener at have hørt helt præcist fem skud.

Georgia Section of the Professional Golfers’ Association (GSGA) har sat ord på det tragiske dødsfald på Twitter.

'Alle os fra GSGA er dybt påvirket over at høre om den tragiske hændelse, der skete på Georgia Country Club. Vores tanker og bønner er med Gene Sillers familie,' skriver organisationen helt præcist.

Der er blevet lavet en GoFundMe-indsamling til golfspillerens familie. Der er i skrivende stund blevet doneret mere 3,5 millioner danske kroner.