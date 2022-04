Golfmastodonten Tiger Woods er på vej tilbage efter den frygtelige bilulykke, der gav ham grimme skader for bare 14 måneder siden.

I sig selv en gigantisk nyhed, eftersom der i lige så lang tid har været tvivl, om man rent faktisk ville se ham igen på topniveau.

Men lige nu er der altså en lille bitte detalje, der stjæler opmærksomheden forud for det mulige comeback ved Masters-turneringen på den legendariske Augusta-bane.

Skarpe øjne har opdaget, at den notoriske Nike-figur ikke bar sko fra Nike – de var derimod fra mærket Footjoy.

Faktisk har sportstøjsgiganten følt sig kaldet til at komme med et indspark, for havde Woods og Nike virkelig brudt med hinanden efter så mange år?

»Ligesom andre golffans verden over er vi bare glade for at se Tiger tilbage på banen.

»Hans historie er stadig større end selve sporten. Vi vil vi arbejde sammen for at finde ud af, hvad han har brug for.«

Den 46-årige golfstjerne har været i stald hos Nike siden hans prodebut i 1996, hvor han allerede fra start fik en guldrandet aftale. Siden viste han sit enorme værd og vandt hele 15 major-turneringer.

Hvis han kan udbygge den samling, vil det være et af de vildeste comebacks i sportsverdenens historie, og nu har han endda fjernet al tvivl, om han kan stille op til Masters.

»Jeg føler mig klar til at spille,« lyder meldingen fra Woods, som så blev spurgt, om han også følte han kan vinde.

»Det gør jeg.«