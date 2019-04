Den malaysiske golfspiller Arie Irawan er søndag fundet død på sit hotelværelse under PGA Tour-turneringen i Sanya i Kina.

Han døde angiveligt af naturlige årsager, skriver turneringen på sin hjemmeside.

Endnu er der ikke lavet en endegyldig retsmedicinsk rapport af Arie Irawan, der blev 28 år.

Arie Irawan deltog i turneringens to første dage, hvor han ikke klarede cuttet videre til de to afgørende dage.

The Asian Tour is deeply saddened to learn of the sudden passing of Arie Irawan, who was one of Malaysia’s and the region’s most promising talents.



Our thoughts and prayers go out to the family of Arie during this difficult period. pic.twitter.com/bawVbJlL9g — Asian Tour (@asiantourgolf) 7. april 2019

Turneringsarrangørerne bare turneringen i Sanya har valgt at aflyse finaledagen i respekt for Arie Irawan, så turnering derfor er blevet afgjort efter de første tre runder. På sin hjemmeside skriver PGA-turneringen, at de og det kinesiske golfforbund er i sorg, mens de sender deres kondolencer til Arie Irawans hustru, Marina, og hans forældre, Ahmad og Jeny.

'Når noget som dette sker i golfverdenen, så sørger vi alle sammen,' skriver turneringen på hjemmesiden.

Arie Irawan blev professionel golfspiller i 2013. Han vandt to turneringer i Asian Development Tour i 2015.

I 2016 blev hans karriere afbrudt i flere måneder, efter at han var involveret i en knallertulykke. Han lå som nummer 1366 på verdensranglisten, hvor hans bedste placering i karrieren var 294.

/ritzau/