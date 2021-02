Den 30-årige dansker ender på en delt 55.-plads ved PGA-turneringen AT&T Pebble Beach i Californien.

Den danske golfspiller Sebastian Cappelen slutter langt nede i feltet ved PGA-turneringen AT&T Pebble Beach i Californien.

I søndagens fjerde og sidste runde sluttede danskeren i to slag over par takket være fire bogeys og to birdies.

Dermed ender han på en delt 55.-plads og samlet et slag under par for hele turneringen, efter fire dage hvor danskeren kun for alvor fik tingene til at spille fredag, da han leverede en anden runde i syv slag under par, hvilket var bedst af alle i feltet.

Cappelen har endnu sin første turneringssejr til gode i karrieren. Hans hidtil bedste placering i denne sæson er en delt 11.-plads.

Turneringen i Californien blev vundet af den 27-årige amerikaner Daniel Berger.

Verdensranglistens nummer 15 sikrede sig sejren foran sin landsmand Maverick McNealy, da han lavede en eagle på 18. hul.

Det er Bergers fjerde sejr på PGA-touren.

Amerikanske Jordan Spieth, der førte turneringen før sidste runde, måtte afgive førstepladsen, da han gik søndagens 18-huller i to slag under par, hvilket rakte til en delt tredjeplads.

/ritzau/