Sebastian Cappelen er syv slag under par før søndagens finalerunde i PGA-turneringen i Caribien.

Den danske golfspiller Sebastian Cappelen er på 24.-pladsen før søndagens afsluttende runde i PGA-turneringen Corales Puntacana Resort & Club Championship.

Cappelen startede lørdagen på en delt 21.-plads i seks slag under par efter to runder i 69 slag.

Tredje runde kom han igennem i et slag under par efter to birdies og en enkelt bogey ifølge pgatour.com.

Turneringen, der spilles i Punta Cana i Den Dominikanske Republik, føres af amerikaneren Adam Long, som lavede otte birdies lørdag.

Long er 17 slag under par. Hudson Swafford, ligeledes fra USA, er to slag efter på andenpladsen.

Ingen spillere fra toppen af verdensranglisten deltager i turneringen, hvor Cappelen er den eneste danske spiller.

/ritzau/