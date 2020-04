En tilskuer søger erstatning for 30.000 dollar, fordi han angiveligt blev skubbet af caddie og kom til skade.

Golfikonet Tiger Woods er sammen med sin caddie blevet sagsøgt af en tilskuer for en episode, der stammer tilbage fra PGA-turneringen Valspar Championship i Florida i 2018.

Her skubbede Woods' caddie, Joe LaCava, ifølge sagsøger Brian Borruso, da Borruso ville tage en selfie med Woods i baggrunden, da stjernen var i gang med 13. hul på tredje runde.

Borrusos advokat, Josh Dreschel, efterlyser nu vidner til episoden og søger offentlighedens hjælp til at identificere stemmer på en video, der ser ud til at fange dele af hændelsen.

- Vi beder alle, der var der, kontakte os og fortælle os, hvis du så hændelsen, eller hvis du ved, hvis stemmer der er på videoen, og hvis du muligvis har video eller billeder af hændelsen, siger Josh Dreschel.

- Desværre har PGA nægtet at samarbejde, selv om vi er sikre på, at de har hændelsen på video, fortsætter advokaten.

Borruso søger erstatning for 30.000 dollar - svarende til 206.000 kroner - for skader, han pådrog sig, da han blev skubbet ind i andre tilskuere.

Skaderne er ikke specificeret, men klagen siger, at Borusso måtte på hospitalet, led indkomsttab og forværrede den eksisterende helbredstilstand.

Når Woods også sagsøges, er det fordi, golfreglerne angiver, at en spiller også er ansvarlig for sin caddies handlinger under spillet.

/ritzau/AFP