Francesco Molinari håber, at børn i Italien fulgte med, da han sikrede landets første majorsejr nogensinde.

Carnoustie. Den 35-årige italienske golfspiller Francesco Molinari løb søndag med sejren i den prestigefyldte majorturnering British Open.

Dermed formåede han at besejre stjerner som Rory McIlroy, Jordan Spieth og sågar den amerikanske legende Tiger Woods, der alle blandede sig i toppen i løbet af weekendens finalerunder.

Derfor er det også en stolt Francesco Molinari, der kan fejre at have sikret Italien sin første sejr ved en majorturnering nogensinde.

- Den sidste runde var allerede i overskrifterne i Italien, siger Molinari, der gik ind til den fjerde og afgørende runde tre slag fra førstepladsen.

- Men at opnå det her er på et helt andet niveau, siger han.

Tilbage i 1995 var italienske Costantino Rocca tæt på at sikre en italiensk sejr ved British Open. Han tabte dog i omspil til John Daly fra USA.

- Forhåbentlig var der mange børn, der så med i tv i dag, ligesom jeg så Costantino, da han var tæt på at vinde i 1995.

- Jeg håber, at de bliver inspirerede, ligesom jeg gjorde, da jeg så Costantino kæmpe med om "The Claret Jug" (British Open-trofæet, red.), lyder det fra Molinari.

Molinari, som er nummer 15 i verden, var fejlfri i weekendens finalerunder, hvor han ikke lavede en eneste bogey.

Med samlet 276 slag var han to slag bedre end nordirske Rory McIlroy, briten Justin Rose samt amerikanerne Xander Schauffele og Kevin Kisner.

Tiger Woods endte tre slag efter vinderen og blev delt sekser.

På et tidspunkt var den amerikanske stjerne dog alene i front, men en dobbeltbogey på hul 11 og en bogey på hul 12 ødelagde det for den tidligere verdensetter.

Danske Thorbjørn Olesen leverede også flot golfspil over fire dage og endte fem slag efter vinderen på en delt placering som nummer 12.

/ritzau/AFP