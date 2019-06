Thomas Bjørn gik fra en delt 55.-plads til en delt sjetteplads på tredje runde i Andalucía Masters.

Den danske golfveteran Thomas Bjørn var dagens helt store højdespringer på førertavlen, da tredje runde af Andalucía Masters lørdag blev spillet.

Bjørn gik de 18 huller i fire slag under par og hoppede fra en delt 55.-plads til en delt sjetteplads i European Tour-turneringen.

Han er nu samlet to slag under par. Undervejs på lørdagens runde blev det til fem birdies og en bogey.

Den 48-årige dansker har dog langt op til den førende spiller, sydafrikanske Christiaan Bezuidenhout, der er ti slag under par inden søndagens fjerde og sidste runde.

Søren Kjeldsen er også med i weekendens runder i den spanske turnering efter at have klaret cuttet fredag.

Den 44-årige nordjyde havde dog ikke så god en dag lørdag. Kjeldsen måtte gå i klubhuset i to slag over par og er nu samlet et enkelt slag over par på en delt 30.-plads.

Jeff Winther og Joachim B. Hansen var også med i Andalucía Masters, men klarede ikke cuttet fredag.

Det er femte gang, at den spanske turnering bliver afviklet. Den tidligere US Masters-vinder Sergio García har vundet de seneste tre gange. Han ligger inden søndagens runde ligesom Thomas Bjørn på en delt sjetteplads, to slag under par.

Det hidtil bedste danske resultat i Andalucía Masters - der ikke blev spillet fra 2012 til 2016 - kom i den første udgave af turneringen tilbage i 2010, hvor Søren Kjeldsen sluttede på en delt andenplads.

/ritzau/