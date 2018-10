Lucas Bjerregaard tog revanche for en svingende første runde i British Masters. De øvrige danskere skuffede.

Walton-on-the-Hill. Formstærke Lucas Bjerregaard er efter en lidt tøvende indledning tilbage på det niveau, der i sidste uge sikrede ham en stor turneringssejr på European Tour.

I fredagens anden runde af British Masters var nordjyden bedst af alle og gik de 18 huller i blot 67 slag, hvilket svarer til fem under par.

Det sikrer ham et hop på hele 74 pladser i klassementet, hvor han er på en delt femteplads inden de to finalerunder i weekenden.

Der er dog fem slag op til den suveræne etter, Eddie Pepperell, som brillerede med en hole-in-one torsdag og fulgte det op med en runde i tre under par.

Bjerregaard indledte turneringen med en noget svingende præstation torsdag, hvor han sluttede i et slag over par, men fredag var han tilbage på toppen.

Efter en blandet start med en birdie og en bogey på de første tre huller kom han for alvor på sporet, da han blot brugte to slag på sjette hul og dermed noterede sig for en eagle.

Siden blev det til yderligere tre birdies, så han altså samlet sluttede dagen i fem under par.

Turneringens øvrige danske deltagere ramte ikke samme niveau.

Søren Kjeldsen, Thorbjørn Olesen og Thomas Bjørn var henholdsvis tre, fire og seks slag over par og faldt alle langt tilbage i klassementet.

Lasse Jensen gik i par, men det var langt fra nok til at rette op på en skidt første runde, hvor han var hele syv slag over.

/ritzau/