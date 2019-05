De danske golfspillere viste ikke just storspil på første runde af PGA Tour-turneringen i Dallas.

Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen kom ikke ligefrem flyvende ud af startboksen, da PGA Tour-turneringen med det knap så mundrette navn AT & T Byron Nelson torsdag blev indledt.

Efter de første 18 huller på Trinity Forest Golf Clubs baner lidt uden for den amerikanske storby Dallas ligger Lucas Bjerregaard på en delt 81.-plads, mens Thorbjørn Olesen indtager en delt 113.-plads.

Bjerregaard gik første runde i et enkelt slag under banens par. Undervejs blev det til fire birdies og tre bogeys.

Værre gik det for Olesen, der gik i klubhuset efter en runde i ét slag over par efter to bogeys og en enkelt birdie.

Turneringen føres af Denny McCarthy fra USA i otte slag under par med landsmændene Tyler Duncan og Tom Hoge på en delt andenplads et slag efter.

Det er Lucas Bjerregaards første optræden på PGA Touren, efter at han i april takkede ja til et midlertidigt medlemskab, der giver frederikshavneren adgang til turneringerne på PGA Touren i den resterende del af 2018/2019-sæsonen.

AT & T Byron Nelson har en samlet præmiepulje, på hvad der svarer til lidt over 52 millioner danske kroner.

Turneringen er den sidste, inden sæsonens anden majorturnering, PGA Championship, begynder i næste uge.

Legenden Tiger Woods fuldførte i april en af golfsportens største comebacks ved at vinde Masters-turneringen. Det var amerikanerens første majorsejr i 11 år.

Den 43-årige Woods har valgt at springe denne uges turnering i Dallas over for at forberede sig til PGA Championship.

/ritzau/