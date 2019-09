Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard sluttede på en delt 23.-plads i Alfred Dunhill Links Championship.

Det lykkedes ikke Lucas Bjerregaard at forsvare sin sejr fra sidste år i Alfred Dunhill Links Championship, da dette års udgave af den skotske golfturnering søndag blev afgjort.

Bjerregaard gik ind til fjerde og sidste runde på en delt niendeplads, men en runde i et slag under par var ikke nok til at spille med om sejren.

Danskeren sluttede på en delt 23.-plads i samlet 16 slag under par.

Turneringens øvrige danskere - Joachim B. Hansen, Søren Kjeldsen, Nicolai Højgaard og Thomas Bjørn - klarede ikke cuttet lørdag og deltog ikke søndag.

Franske Victor Perez endte som vinder i samlet 22 slag under par.

Alfred Dunhill Links Championship adskiller sig fra de fleste andre golfturneringer, ved at spillerne spiller på tre forskellige baner i løbet af de første tre runder - en runde på hver, inden alle søndag spillede fjerde runde på samme bane, Old Course St. Andrews.

Spillerne kæmpede om en førstepræmie på 5,5 millioner kroner. Den samlede præmiesum var på 34 millioner kroner.

/ritzau/