Golfspilleren Lucas Bjerregaard er blevet tildelt et midlertidigt medlemskab til PGA Touren i USA.

Lucas Bjerregaard får nu adgang til golfturneringerne på PGA Touren i USA i den resterende del af 2018/2019-sæsonen.

Danskeren har accepteret det specielle medlemskab, meddeler PGA Touren på sin hjemmeside.

Der er nu 90 aktive spillere fra 27 lande, der er medlemmer af PGA Touren. Heriblandt alle i top-35 på verdensranglisten.

I øjeblikket er Bjerregaard rangeret som nummer 44 i verden. Og PGA Touren har med Bjerregaards accept nu deltagelse af 46 af verdens 50 bedste golfspillere.

Bjerregaard er den eneste danske spiller, der er medlem af PGA Touren. Og han er kun den anden spiller, som har fået det såkaldte Special Temporary Membership - den anden er Matthew Fitzpatrick.

Bjerregaard kan nu forbedre sin mulighed for at sikre sig et fast medlemskab af PGA Touren i næste sæson via gode resultater i den resterende del af sæsonen.

I denne sæson har han gjort sig bemærket ved at slå den amerikanske legende Tiger Woods i en direkte kvartfinaleduel i en stor turnering i USA.

I løbet af karrieren har Bjerregaard deltaget i ti PGA-turneringer, og tre gange er han endt i top-25.

/ritzau/