Den genopstandne Tiger Woods får ved en turnering i Florida sin bedste placering siden sit comeback i januar.

Palm Beach. Amerikaneren Justin Thomas sikrede sig sin ottende sejr på PGA-touren, da han søndag vandt Honda Classic i Palm Beach i Florida.

Thomas måtte ud i omspil med landsmanden Luke List. Begge var sluttet i otte under par foran svenskeren Alex Noren, der brugte et slag mere.

På det første omspilshul præsterede Justin Thomas en birdie, da han fik bolden i på sit fjerde slag, mens Luke List brugte fem slag.

Den genopstandne Tiger Woods fik med en 12.-plads sin bedste placering siden sit comeback for en måned siden.

Woods indledte søndagens 18 huller på en delt 11.-plads, men hans afsluttende runde på 70 slag var ikke tilstrækkelig til at knibe sig ind blandt de ti bedste.

På et tidspunkt så det ud til, at Woods kunne opnå en topplacering.

Tre birdies på de første otte huller bragte ham inden for fire slag af de førende, men et par bogeys og en dobbeltbogey samt yderligere en birdie betød, at han kom rundt i banens par.

Selv om det efterhånden er flere år siden, at Tiger Woods hentede sin seneste turneringssejr, så er den 42-årige amerikaner fortsat en tilskuermagnet uden lige.

Han tiltrak langt flest tilskuere på søndagens runde. Et bevis på, at "Tiger-manien er tilbage", skriver The Guardian.

Det var hans tredje turnering, siden han i januar gjorde comeback med en 23.-plads i en PGA-turnering i Californien.

I den efterfølgende turnering klarede han ikke cuttet, og derfor er han også tilfreds med præstationen i Florida.

- Jeg føler mig meget tilfreds med den måde, jeg spillede hele ugen, siger han ifølge The Guardian.

- Jeg ved, at det er længe siden, men jeg kan godt huske, hvordan man gør det her, tilføjer han om sit lange fravær fra sporten.

Tiger Woods har nu øjnene rettet mod årets første majorturnering, Masters i Georgia i april.

- Det var målet, da jeg først kom tilbage. At forsøge at få alt på plads til april, og jeg føler, at jeg er på rette vej, siger han.

Tiger Woods har fire sejre i Masters blandt sine i alt 14 majortitler. Den seneste var US Open i 2008.

/ritzau/