Sikke en mærkværdig formiddag i London.

Den skandaleramte golfspiller Thorbjørn Olesen erklærede sig ved den forberedende 'Plea & Trial Preparation'-høring i 'Crown Court at Isleworth' ikke skyldig i de tre forhold, han er tiltalt for, men nægtede samtidig ikke de faktuelle ting i sagen. Således anerkendte han, at der i British Airways-flyet fra USA til England 29. juli er sket nogle ting. Men han ønskede ikke at erklære sig skyldig i noget inden der er kommet svar på de prøver, der i øjeblikket analyseres.

B.T. forsøgte efterfølgende at få en kommentar fra den danske golfspiller. Det lykkedes imidlertid ikke.

Således kiggede han væk med et alvorligt ansigtsudtryk, tog et fast greb om kæresten Laurens hånd og skyndte sig væk fra retsbygningen, mens et stort antal journalister og fotografer fulgte optrinnet.

Ryder Cup winner Denmark's Thorbjorn Olesen leaves the Isleworth Crown Court in Isleworth, Britain September 18, 2019. REUTERS/Phil Noble Foto: PHIL NOBLE Vis mere Ryder Cup winner Denmark's Thorbjorn Olesen leaves the Isleworth Crown Court in Isleworth, Britain September 18, 2019. REUTERS/Phil Noble Foto: PHIL NOBLE

Næste retsmøde i sagen er 13. december, hvor golfstjernen igen skal møde op i Crown Court of Isleworth.

Men frem mod denne dag skal der afvikles to indledende møder indeholdende forskelligt papirarbejde henholdsvis 30. oktober og 27. november, hvor Thorbjørn Olesen ikke vil blive bedt om at møde op.

Bemærkelsesværdigt er det, at hans advokat Paul Morris stadig forsøger at sikre sig, at det ikke vil komme Thorbjørn Olesen til skade, hvis han på et senere tidspunkt i sagen erklærer sig skyldig.

Det skyldes, at det britiske retssystem er skruet sådan sammen, at dømte, der undskylder sine handlinger, får mildere straffe end folk, der nægter sig skyldige - og bliver dømt. Den 'kattelem' vil Thorbjørn Olesen se, om han kan bevare ved at have svaret som tilfældet var til dommer Robin Johnson.

Sagen kort 29. juli: Golfspilleren Thorbjørn Olesen anholdes i London-lufthavnen Heathrow, da han ankommer med British Airways-flyet BA222 fra turneringsdeltagelse i USA. Han afhøres og løslades.

Golfspilleren Thorbjørn Olesen anholdes i London-lufthavnen Heathrow, da han ankommer med British Airways-flyet BA222 fra turneringsdeltagelse i USA. Han afhøres og løslades. 1. august: Thorbjørn Olesen bliver tiltalt for seksuelt overgreb, truende adfærd og for at have været fuld om bord på British Airways-flyet.

Thorbjørn Olesen bliver tiltalt for seksuelt overgreb, truende adfærd og for at have været fuld om bord på British Airways-flyet. 6. august: Organisationen bag European Tour meddeler, at Thorbjørn Olesen er suspenderet fra deltagelse i turneringer.

Organisationen bag European Tour meddeler, at Thorbjørn Olesen er suspenderet fra deltagelse i turneringer. 21. august: I Uxbrigde Magistrates Court i London nægter Thorbjørn Olesen sig skyldig i at have befamlet en kvindes bryster og i at have tisset om bord på et fly. Hans engelske advokat Paul Morris siger ved retsmødet, at Thorbjørn Olesen inden flyturen fra Nashville til London havde taget medicin.

I Uxbrigde Magistrates Court i London nægter Thorbjørn Olesen sig skyldig i at have befamlet en kvindes bryster og i at have tisset om bord på et fly. Hans engelske advokat Paul Morris siger ved retsmødet, at Thorbjørn Olesen inden flyturen fra Nashville til London havde taget medicin. 18. september: Thorbjørn Olesen er indkaldt til en såkaldt Plea and Trial-høring i The Crown Court at Isleworth i London. Her besluttes det, at han skal møde op til nyt retsmøde i december.

Straks efter det kvarterlange retsmøde, hvor Thorbjørn Olesen udtalte sig bag ved en glasrude, gik han sammen med sin advokat, kæreste og forældre ind i et tilstødende lokale i retsbygningen. Her blev de nogle minutter for at diskutere formiddagens hændelser igennem. Men hvad der blev talt om, var der ingen, der efterfølgende ønskede at fortælle.

Hvis det ved retsmødet 13. december bliver bestemt, at sagen skal afsluttes med domsfældelse, vil denne foregå i maj næste år.

Thorbjørn Olesen ligger nummer 69 på verdensranglisten. Han er dermed næstbedste dansker efter Lucas Bjerregaard, der placeret på en 53. plads.

Som følge af anklagerne er han suspenderet fra såvel European Tour som PGA Tour.