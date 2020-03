En af golfsæsonens faste højdepunkter, US Open er udskudt til sensommeren, siger kilder til New York Times.

US Open i golf, der er en af sportens fire største turneringer, er ifølge The New York Times udskudt.

Majorturneringen, der er planlagt til at blive afviklet fra den 18. juni til og med 21. juni på Winged Foot i Mamaronecki i New York, vil i stedet blive afviklet i sensommeren, men på samme bane.

Det siger kilder med kendskab til arrangørens planer. US Open er den tredje af sæsonens fire majorturneringer, som er påvirket af virusudbruddet. Tidligere er US Masters i april og PGA Championship i maj blevet udskudt på ubestemt tid.

Den fjerde major, British Open, er programsat til midten af juli i Kent i England, og det er der foreløbigt ikke ændret på.

Delstaten New York er hårdt ramt at coronaviruspandemien.

I alt er over 82.000 mennesker i USA blevet smittet med coronavirusset, og udbruddet har indtil videre kostet over 1000 personer livet i landet.

/ritzau/