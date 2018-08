Den 36-årige australske golfspiller Jarrod Lyle er alvorligt syg af kræft, og hans krop kan ikke mere.

Det fortæller hans kone, Briony. Og fordi golfspillerens krop er så hårdt ramt, har Lyle taget en alvorlig beslutning om det videre forløb.

'Tidligere i dag tog Jarrod beslutningen om at stoppe den aktive behandling og starte på lindrende behandling. Han har givet alt, han havde i sig, og hans stakkels krop kan ikke mere. Vi flytter ham tættere på vores hjem i løbet af de næste par dage, så han endelig kan komme væk fra hospitalet,' skriver konen i et opslag på Facebook, som flere medier har bragt. Herunder The Guardian.

Jarrod Lyle blev sidste år ramt af kræft for tredje gang, da han igen fik konstateret leukæmi, og han har på det seneste mistet noget af synet. Derudover har han svært ved at tale.

Jarrod Lyle tilbage i 2011. Foto: WILLIAM WEST

Hans kone forklarer, at hans tilstand på det seneste er blevet forværret markant, og derfor har man valgt at stoppe behandlingen nu.

'Jarrod ved, han er elsket, og de tusindvis af bønner og ønsker om god bedring der er blevet sendt i hans retning, har holdt ham kørende gennem denne ekstremt svære tid. Men han kan ikke mere, og lægerne er kommet frem til, at de ikke længere kan kæmpe for, at der kommer noget positivt ud af det her,' siger Briony Lyle, der sammen med sin mand har to døtre.

Familien har indtil nu gjort, hvad de kunne, for at styre hvor meget der er kommet ud omkring golfspillerens sygdom, og Jarrod Lyle har selv holdt kortene tæt ind til kroppen. Men hans kone erkender også, at der efterhånden er så mange involveret, at det nu er svært at holde helt privat.

Første gang Jarrod Lyle blev ramt af leukæmi var tilbage i 1999, hvor han blot var en teenager. Efter at have overvundet sygdommen, vendte den tilbage i 2012 og igen i 2017.