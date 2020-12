Tidligere verdensetter i golf, Greg Norman, er juledag blevet isoleret på et hospital i Florida med covid-19.

Den australske golflegende Greg Norman er blevet indlagt på hospitalet med symptomer på covid-19.

Det oplyser den 65-årige australier fredag på sin Instagram-konto, hvor han har delt flere billeder af sig selv fra hospitalssengen.

Den tidligere verdensetter, der er mest kendt for at vinde majorturneringen British Open i 1986 og 1993, oplyste ellers torsdag, at han var blevet testet negativ, selv om han var syg med covid-19-symptomer.

Men i fredagens opslag juledag mere end antyder Norman, at han nu er blevet testet positiv for virusset.

- Det her opsummerer det hele. Min juledag. På vegne af millioner, fuck covid. Lad os få det her lort bag os, så vi aldrig skal opleve det igen, skriver australieren.

På billederne kan man se Norman ligge iført mundbind på en isoleret stue på hospitalet.

Golfspilleren oplyser, at han oplever hoste, hovedpine og smerter, mens han også har mild feber.

Normans søn, der også hedder Greg, bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han er blevet testet positiv for coronavirus, ligesom hans hustru også er det.

Norman senior og hans søn spillede i sidste uge sammen ved opvisningsturneringen PNC Championship i Orlando, Florida, hvor golflegenden også bor til daglig.

I løbet af sin karriere tilbragte Greg Norman hele 331 uger på verdensranglistens førsteplads og vandt 89 professionelle turneringer.

Han er desuden kendt som en nær ven af USA's præsident, Donald Trump.

/ritzau/