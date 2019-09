Onsdag skal den skandaleramte danske golfspiller Thorbjørn Olesen igen i retten i London.

Ved første retsmøde midt i august erklærede han sig 'ikke skyldig' i anklagerne om seksuelt overgreb mod en stewardesse ombord på et fly fra USA til England 29. juli.

På B.T.s forespørgsel udtaler den anerkendte danske sportsretsadvokat Jens Bertel Rasmussen sig nu i sagen, der i European Tour-sammenhænge er unik, eftersom det er første gang, at golforganisationen suspenderer en spiller fra al turneringsaktivitet inden der foreligger en civilretslig dom.

»Hvis det ender med, at han bliver dømt for upassende adfærd og dermed måske nøjes med at blive idømt bødestraf, vil jeg anbefale, at han straks vælger at gå bodsgang. Han skal i retten optræde meget ydmygt, være ked af det og undskylde. På den måde kan han få lukket sagen og dermed komme videre,« siger Jens Bertel Rasmussen, der er vicepræsident i Det Internationale Håndboldforbunds appeludvalg og som tidligere har været formand for DBU's Disciplinærudvalg.

Thorbjørn Olesen på vej mod Uxbridge Magistrates Court ved det indledende retsmøde 21. august 2019. Foto: ANDY RAIN Vis mere Thorbjørn Olesen på vej mod Uxbridge Magistrates Court ved det indledende retsmøde 21. august 2019. Foto: ANDY RAIN

Ved første retsmøde i Uxbridge Magistrates Court i London 21. august var der ikke megen bodsgang at spore hos Thorbjørn Olesen, der som nævnt valgte at erklære sig 'ikke skyldig'.

På den baggrund er han nu indkaldt til en 'plea and trial preparation'-høring, der 18. september kommer til at foregå et endnu ikke fastlagt tidspunkt mellem klokken 10 og 14 i Isleworth Crown Court i Londons vestlige bydel.

»Her vil Mr. Olesen få mulighed for formelt at forklare sig. Erklærer han sig 'ikke skyldig', vil høringen sandsynligvis ikke vare mere end et kvarters tid, hvorefter der vil blive påsat en dato for en retssag,« har en talsmand tidligere oplyst til B.T.

Jens Bertel Rasmussen følger sagen med interesse.

Sagen kort 29. juli: Golfspilleren Thorbjørn Olesen anholdes i London-lufthavnen Heathrow, da han ankommer med British Airways-flyet BA222 fra turneringsdeltagelse i USA. Han afhøres og løslades.

Golfspilleren Thorbjørn Olesen anholdes i London-lufthavnen Heathrow, da han ankommer med British Airways-flyet BA222 fra turneringsdeltagelse i USA. Han afhøres og løslades. 1. august: Thorbjørn Olesen bliver tiltalt for seksuelt overgreb, truende adfærd og for at have været fuld om bord på British Airways-flyet.

Thorbjørn Olesen bliver tiltalt for seksuelt overgreb, truende adfærd og for at have været fuld om bord på British Airways-flyet. 6. august: Organisationen bag European Tour meddeler, at Thorbjørn Olesen er suspenderet fra deltagelse i turneringer.

Organisationen bag European Tour meddeler, at Thorbjørn Olesen er suspenderet fra deltagelse i turneringer. 21. august: I Uxbrigde Magistrates Court i London nægter Thorbjørn Olesen sig skyldig i at have befamlet en kvindes bryster og i at have tisset om bord på et fly. Hans engelske advokat Paul Morris siger ved retsmødet, at Thorbjørn Olesen inden flyturen fra Nashville til London havde taget medicin.

»Set ud fra et juridisk perspektiv er udgangspunktet, at man ikke suspenderer nogen, før vedkommende er dømt for det, man er sigtet for. Men i sportens verden forholder tingene sig nogle gange anderledes,« siger Jens Bertel Rasmussen og tilføjer:

»På baggrund af de beretninger jeg har hørt i sagen, hersker der ingen tvivl om, at han har optrådt til skade for golfsporten. For det første har han været fuld i flyet, og for det andet har han antastet en kvindelig passager. Dette er ikke nødvendigvis noget, der behøver ende med en domfældelse efter den engelske straffelovgivning. Men Thorbjørn Olesen er en rollemodel i golfsporten, og da han ikke har opfyldt de krav, man kan forvente af en elitesportsudøver på hans niveau, er det efter min mening forståeligt, at European Tour har suspenderet ham.«

Hvad vil der ske, hvis Thorbjørn Olesen bliver frifundet?

»Så er det mest sandsynlige, at suspenderingen ophører. Med mindre European Tour vælger at give ham en tidsbestemt karantæne, fordi de finder hans opførsel upassende.«

Vil Thorbjørn Olesen i tilfælde af frifindelse have mulighed for at sagsøge organisationen bag European Tour-turneringerne for tabt arbejdsfortjeneste?

»Det er en hypotese, jeg ikke kan forestille mig, han vil kunne kræve erstatning for.«

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen ankom hånd i hånd til retsmødet i Uxbridge Magistrates Court 21. august 2019 sammen med kæresten Lauren. Foto: ANDY RAIN Vis mere Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen ankom hånd i hånd til retsmødet i Uxbridge Magistrates Court 21. august 2019 sammen med kæresten Lauren. Foto: ANDY RAIN

Er det britiske og amerikanske straffesystem hårdere end det danske?

»Ja, det kan man godt sige, det er. Den upassende opførsel er sket på et fly mellem USA og England. Jeg tror, Thorbjørn Olesen fremover får rigtig svært ved igen at komme til at spille i USA, også selv om han ikke får en dom. Historikken viser, at der i USA bliver slået hårdt ned på upassende adfærd. Hertil kommer, at European Tour i forbindelse med Thorbjørn Olesen-sagen gerne vil statuere et eksempel. Han er i international sammenhæng ikke et af de allerstørste stjernenavne. Måske er det derfor, man slår hårdt ned? Man kan kun spørge sig selv, hvad der var sket, hvis eksempelvis Tiger Woods havde opført sig på samme måde før en stor turnering i Europa. Jeg gætter på, at han ville have været blandt deltagerne, efter han havde beklaget sin opførsel.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Thorbjørn Olesen og hans danske agent Mads H. Frederiksen.

Til gengæld er det lykkedes at få European Tours stedfortrædende pressechef, Steve Todd, i tale.

»Da Thorbjørn Olesens sag kører i retssystemet, er vi ikke i stand til at kommentere den,« skriver han i en mail.