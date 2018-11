I 2019 får vinderen af finaleturneringen på LPGA Touren en historisk stor pengebonus på 10 millioner kroner.

I næste års finale på den amerikanske LPGA Tour skal der dystes om den største pengepræmie nogensinde ved en golfturnering for kvinder.

LPGA oplyser, at turneringens vinder vil få 1,5 millioner dollar - svarende til 10 millioner kroner - for at slutte øverst på podiet. Det er den største pengepræmie i kvindernes golfhistorie.

Pengebeløbet hæves samtidig med, at LPGA fra 2019 fordobler turneringens samlede præmiesum til fem millioner dollar (33 millioner kroner).

I 2018-sæsonen er den største pengepræmie på 900.000 dollar (6 millioner kroner) gået til thailandske Ariya Jutanugarn, da hun i juni vandt US Womens Open.

Den 22-årige Jutanugarn er også en del af deltagerfeltet, når dette års finale på LPGA Touren bliver spillet i denne uge. Det sker i Naples i Florida. Ingen danskere er med i feltet på 72 spillere.

/ritzau/AP