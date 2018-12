John Axelsen og Højgaard-tvillingerne Nicolai og Rasmus fik torsdag overrakt Den Gyldne Golfbold i Brøndby.

- Vi havde ikke regnet med det, så lidt chokeret er vi stadigvæk.

Sådan lyder det fra guldtrioen John Axelsen og tvillingerne Rasmus Højgaard og Nicolai Højgaard kort efter, at de torsdag fik overrakt Den Gyldne Golfbold ved et arrangement i Idrættens Hus i Brøndby.

Amatørtrioen på 17 og 20 år vandt VM-guld i holdgolf i oktober i Irland.

Men at det var nok til at løbe med den ærefulde titel som årets danske golfspillere var langt fra noget, de unge golfspillere spekulerede i, siger Nicolai Højgaard.

- Vi tænkte ikke, at vi kunne vinde. Pro-golfspillerne klarede sig rigtig godt i år. Vi havde måske set, at de var foran os i køen. Det gør det endnu mere fedt, at vi vandt, siger Nicolai Højgaard.

Den unge John Axelsen ser dagens hyldest som en generel sejr for dansk golf, der i 2018 har oplevet succes.

- Jeg synes, at man skal se årets præstationer som en helhed, så det er generelt bare fedt for dansk golf. Det er det, jeg synes, der er stort, siger John Axelsen.

Særligt fremhæver amatørtrioen blandt andre Thomas Bjørn, der var kaptajn for årets vindende europæiske Ryder Cup-hold.

Danmarks mest vindende golfspiller er en daglig inspirationskilde for de unge golfspillere, fortæller Rasmus Højgaard.

- Thomas Bjørn ved godt, hvordan det her game fungerer. Han kommer med gode råd, som vi tager til os. Det er en kæmpe ære, siger den 17-årige golfspiller.

Dagens ærefulde golfpris giver de unge mænd, der fremover vil fokusere på individuelle præstationer, mere blod på tanden.

Alle tre drømmer de om en dag at kunne kalde sig verdens bedste golfspiller.

Der er dog lang vej endnu, og næste skridt er at spille golf på et professionelt plan, fortæller John Axelsen.

- Det kribler at prøve at spille progolf. Det trækker helt sikkert. Så må vi se, hvordan min karriere går.

- Det er en lang proces, og det er bedst at tage en dag ad gangen. Der er massere af tid til at finde ud af det, siger den 20-årige golfspiller.

Selv om det bliver anderledes igen at fokusere på deres individuelle golfpræstationer, glæder trioen sig til at blive konkurrenter.

- Der er ikke noget federe end at tage afsted som hold til turneringer. Det bliver noget anderledes at skulle stå på egne ben.

- Vi er skide gode venner, men når det er på golfbanen, så er vi hinandens værste fjender. Så det bliver skidefedt at konkurrere mod dem, siger Rasmus Højgaard.

/ritzau/