»Folk stiller mig meget ofte det spørgsmål, så nu tager jeg det altså op.«

Sådan siger den tidligere golfspiller og influencer Paige Spiranac under en Q&A på sin Instagram-profil.

Den 28-årige amerikaner bliver igen og igen spurgt om, hvorvidt hun er gift, og det spørgsmål svarede hun på under udvekslingen med sine følgere mandag.

»Jeg var gift,« erkendte Spiranac – der samtidig afslørede en hemmelig skilsmisse.

»Jeg er ikke længere gift, og det ville betyde meget, hvis I ville respektere mit privatliv.«

Undervejs undlod hun dog at gå i dybden med timingen for skilsmissen, og derfor er det uvist, hvornår parret gik fra hinanden.

Til gengæld er det sikkert, at hun blev gift med Steven Tinoco i 2018.

Han har tidligere spillet baseball og arbejder som personlig træner, skriver New York Post.

Paige Spiranac deler jævnligt ud af sit privatliv til sine 3,2 millioner følgere på Instagram, og influenceren er ikke bange for at lægge en del opslag op i den lumre afdeling.

Men det havde Tinoco ingen problemer med, da de var sammen.

»Han er så forstående og ved, at det er arbejde for mig. Han sagde 'hey, vis lidt mere kavalergang,'« har hun tidligere sagt til New York Post.