Paige Spiranac er chokeret over de reaktioner, hun har fået efter at have fortalt hele verden om sin største frygt.

»Jeg vidste ikke, hvordan folk ville tage imod det, da jeg fortalte om det, men de reaktioner, jeg har fået efterfølgende, har været overvældende,« siger den 27-årige golfspiller om en speciel episode i sin egen podcast 'Playing-A-Round'.

Det skriver det amerikanske medie New York Post.

Tidligere på måneden åbnede den amerikanske golfspiller og influencer op om, at hun i mange år havde levet under truslen om, at et nøgenbillede af hende ville ramme offfentligheden.

27-årige Paige Spiranac. Foto: NEZAR BALOUT Vis mere 27-årige Paige Spiranac. Foto: NEZAR BALOUT

Herefter væltede det ind med beskeder til Paige Spiranac fra både mænd og kvinder, der bakkede op om hendes beslutning om at se frygten i øjnene.

»Da jeg åbnede op om nøgenbilledet, modtog jeg tusinder af beskeder fra kvinder, der kunne relatere til det, og fra mænd, der ikke vidste, hvordan det føltes for kvinder,« siger Paige Spiranac.

Det afklædte billede af sig selv havde hun sendt til en mand, hun på det tidspunkt var kæreste med. Efter forholdet sluttede, fandt hun ud af, at han havde sendt det til sine venner, og hver eneste dag vågnede hun op og tjekkede sin telefon som det første.

»Er jeg på TMZ (amerikansk sladdersite, red.) i dag? Kommer jeg til at være dér?' Det var det værste,« fortalte Paige Spiranac for en måned siden i podcasten.

Paige Spiranac i aktion på golfbanen. Foto: NEZAR BALOUT Vis mere Paige Spiranac i aktion på golfbanen. Foto: NEZAR BALOUT

Hun konfronterede på et tidspunkt manden, hun oprindeligt havde sendt billedet til. Svaret fra ham dengang var, at hun 'fortjente det', fordi hun var så 'billig' og havde sendt det til ham, og derfra startede frygten.

Nøgenbilledet dukkede op på internettet i 2018, efter af det kom frem, at golfspilleren skulle være med i det legendariske 'Sports Illustrated'-magasin, og til sidst så Paige Spiranac ingen anden udvej end at konfrontere hele verdenspressen med sin frygt.

»Jeg forventede ikke denne reaktion, og jeg er faktisk chokeret over det. Det har været overvældende på en positiv måde, og det har fået mig til at indse, at selv om det virkelig var svært at fortælle min historie, havde den en indflydelse på folk, og det har været det hele værd,« fortæller hun om en åbenhed, der har inspireret flere kvinder, som har befundet sig i samme situation som hende.

Inden Paige Spiranac valgte at stå frem i offentligheden, havde nøgenbilledet flere gange medført negative oplevelser for hende.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Paige Spiranac (@_paige.renee) den 1. Feb, 2020 kl. 9.42 PST

I forbindelse med en golfturnering i Dubai blev hun eksempelvis selv direkte konfronteret med konsekvenserne, da hun umiddelbart inden et pressemøde fik en besked fra en person om, at hun skulle give ham penge eller flere nøgenbilleder. Ellers ville nøgenbilledet blive offentliggjort.

I første omgang gjorde det situationen meget værre for hende, fordi hver gang, hun mødte de mandlige golfspillere på PGA-touren, tænkte hun, at de allesammen havde set hende nøgen. Billederne i Sports Illustrated var dog med til at vende alle de negative oplevelser på hovedet én gang for alle.

»Jeg tog min krop tilbage. Det var i det øjeblik, jeg vandt. Lige dér da jeg i Sports Illustrated viste brysterne frem,« forklarede hun i podcasten.

Udover spillet på golfbanen, har Paige Spiranacs udseende også fanget flere mandlige golf-entusiasters interesse gennem årene i en sådan grad, at det tilsyneladende vælter ind med lumre billeder i hendes indbakke.