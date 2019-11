Den 7. januar 2019 slår en morder til på Østerbro. Der er bare ikke nogen, der opdager det. Ikke før tre personer er døde. Ifølge politiet dræbt af en kynisk morder. B.T.s krimiprogram Genåbnet handler denne gang om seriemordene på Østerbro. Du kan se første afsnit oven over denne artikel.

83-årige Eva Hoffmeister, som politiet mener, er morderens første offer, bliver fundet i køkkenet i sin lejlighed af sin veninde. Der går en måned, før der er nogen, der mistænker, at der overhovedet er tale om drab og ikke bare en ældre dame, som er død af naturlige årsager.

2. marts 2019 – under en måned senere – dør 80-årige Peter Olsen. Han bliver fundet livløs i sin lejlighed. En lejlighed, der ligger i samme opgang og lige over for Eva Hoffmeisters, som angiveligt blev dræbt få uger inden.

Igen så ser politiet ikke et gerningssted eller en forbrydelse, da de ankommer til lejligheden. De ser bare en ældre mand, der er afgået ved døden af helt naturlige årsager.

Den mistænkte i sagen er 27-årige James Schmidt. Politiet mener, at han har kvalt ofrene for senere at hæve penge på deres kreditkort.

Intet kunne være længere fra sandheden. Men det står først klart, da 81-årige Inez Hasselblad bliver overfaldet og dræbt i sin lejlighed, bare fem dage efter Peter Olsen blev dræbt. Stadigvæk i samme ejendom som de to andre ofre, men dog en anden opgang.

Igen er der i første omgang ingen, der mistænker drab. Lige bortset fra en. Nemlig offerets datter, Malene Hasselblad, der er et kendt ansigt i Danmark, fordi hun vandt TV3s kendte »Robinson Ekspeditionen« tilbage i 2001.

Malene Hasselblad undrer sig over små ting og sager i sin mors lejlighed. Ting, som ikke er helt, som de plejer at være. For eksempel er der slået en lille flig af en reol. Malene Hasselblad kontakter sin mors bank og oplever til sin skræk, at morens kreditkort stadig bliver brugt.

Det tredje offer blev 81-årige Inez Hasselblad. Her er hun sammen med sin datter Malene Hasselblad, der blev kendt i Danmark, da hun vandt Robinson Ekspeditionen i 2001.

Så går hun til politiet. Overbevist om, at hendes mor ikke er død af naturlige årsager, men for en iskold morders hånd. Og ganske kort efter anholder politiet en mistænkt.

I første omgang kun for drabet på Inez Hasselblad, men 15. marts indkalder Københavns Politi til pressemøde. Her kan chefpolitiinspektør Jørgen Skov og vicepolitiinspektør Brian Belling fortælle, at den mistænkte nu er sigtet for i alt tre drab. Alle begået i den samme ejendom på Vangehusvej på Østerbro. Ifølge B.T.s oplysninger har motivet for drabene været økonomisk vinding.



Den anholdte er 27-årige James Schmidt, der kom til Danmark fra Sydsudan, da han var bare syv år gammel. Han boede i ejendommen på Vangehusvej i den periode, hvor drabene fandt sted. Han havde desuden angiveligt nøgle til alle opgangene.

Jeg vil se ham i øjnene Malene Hasselblad, datter til drabsoffer og vinder af Robinson

James Schmidt er tidligere dømt for voldsom kriminalitet. Da han var 17 år, voldtog han en mindreårig pige og optog herefter en video af pigen, hvor han fik hende til at sige, at det var frivilligt. Det overbeviste dog ikke dommeren

Da James Schmidt afsoner for den forbrydelse på en lukket institution, så får han besøg af en af sin mors veninder. Men hende forsøger han også at voldtage. Det lykkedes hende at kæmpe sig fri og få tilkaldt personalet.

James Schmidt idømmes herefter forvaring. Det er en tidsubestemt straf, som bliver brugt over for de farligste forbrydere, der findes. Den skal ikke alene straffe gerningsmanden, men også beskytte resten af samfundet mod den dømte person, der som udgangspunkt ikke sættes på fri fod igen, medmindre retsvæsenet føler sig sikker på, at han eller hun ikke længere udgør en fare for andre.

Men i 2012 ophæver Højesteret James Schmidts forvaringsdom. Retten henviser til, at James er ganske ung og ikke tidligere straffet.

»Jeg vil se ham i øjnene,« siger Malene Hasselblad om den mistænkte James Schmidt, som politiet mener kvalte og dræbte hendes mor.

James Schmidt sættes derfor på fri fod igen i 2017, da han har udstået sin straf.

Hvis det viser sig, at politiets sigtelse mod ham er sand, og han dømmes i retten, så har Højesterets beslutning kostet tre mennesker livet.

Sagen starter 3. marts 2020 i Københavns Byret. Den er berammet til ikke mindre end 12 retsdage. Det samme som den såkaldte Ubådssag.

B.T. har været i kontakt med både Københavns Politi og den dommer, som var retsformand i Højesteret i 2012, hvor James Schmidts forvaringsdom blev ophævet. Ingen af dem har ønsket at udtale sig.

Det var i denne ejendom på Vangehusvej på Østerbro, at drabene fandt sted. Alle tre drab var på ældre mennesker og blev i første omgang henlagt som dødsfald af naturlige årsager.