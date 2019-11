Lørdag har vi premiere på en ny videoserie, som vi kalder 'Genåbnet'. I serien, som du kan se lige her, kommer du med journalisten Peter Astrup på arbejde, når han genbesøger nogle af de krimisager, som har fyldt mest på B.T.

I første afsnit får Peter Astrup følgeskab af journalisten Bo Norström Weile, som dækkede sagen om 'dødslejligheden' på Østerbro.

Man fornemmer i løbet af serien hvordan begge journalister er berørte af den tragiske sag, hvor to meget unge mennesker mistede livet i en ubegribelig tragedie.​

»Det er en frygtelig historie. Jeg har aldrig oplevet en sag med så stort et kollektivt svigt, og hvor så meget gik galt,« siger Peter Astrup, som har været journalist i 15 år. »Det er, som om der har været et fuldstændigt fravær af empati og omtanke for andre mennesker.«

Der er nogen, som mener, at det bliver usmageligt, når de efterladtes følelser bliver udbasuneret på en meget direkte måde Bo Norström Weile

I første afsnit gennemgår Peter Astrup forløbet den nat, det gik galt, og sammen med Bo Norström Weile tager han ud og møder nogle af dem, der var tæt på. Særligt mødet med de to forældre, Tanja og Nicolai, som henholdsvis mistede en søn og en datter, gør indtryk.

Bo Norström Weile har flere gange siddet i interviewsituationer med forældre eller pårørende, der har mistet børn eller andre tæt på, og fælles for dem, som gerne vil snakke, er, at de har et behov for at blive hørt.

»Der er nogen, som mener, at det bliver usmageligt, når de efterladtes følelser bliver udbasuneret på en meget direkte måde. Men min holdning er, at hvis den efterladte har behov for at komme ud med sine følelser og frustrationer, så skal de have den mulighed. Men det skal være helt på deres præmisser. Der er ingen, der skal presses derud.«

Som udenforstående tænker man, at det må være meget vanskeligt at skulle interviewe nogen, der er i så stor sorg.

.»Det er klart, at det er meget følelsesmæssigt, men jeg synes ikke, at det er ubehageligt. Jeg føler mig på en måde beæret over, at de vil og tør åbne sig for mig, og derfor vil jeg gøre alt for at respektere deres ønske,« siger Bo Norström Weile, der fortæller, hvordan Tanja og Nicolai ved de første møder var meget påvirkede, nervøse og skeptiske.

I seriens andet afsnit, som også er vedhæftet her, virker Tanja fattet og fortæller helt roligt om øjeblikket, da hun fik beskeden, der ændrede hendes liv for altid.

»Jeg tror, at det er meget svært at sætte sig ind i, hvordan man ville reagere eller føle, før man selv stod i en lignende situation. Alt, hvad de i virkeligheden vil, er at skrue tiden tilbage, men det kan de ikke, så lige nu er det her – at tale og sætte ord på sorgen – måske det eneste, de føler, de kan.«

Vi kan ikke gå tilbage og foregøgle, at vi kan løse deres problemer og skaffe dem svar, men vi kan prøve at gøre vores bedste for at stille myndighederne til ansvar for deres fejl Peter Astrup

I 'Genåbnet' tager Peter Astrup og Bo Norström Weile ud for at besøge nogle af de steder og de kilder, som var afgørende for den oprindelige dækning af historien, og efter et møde med Nicolai, far til den afdøde Liv, fornemmer man en følelse af afmagt hos dem begge.

»Vi kan ikke gå tilbage og foregøgle, at vi kan løse deres problemer og skaffe dem svar, men vi kan prøve at gøre vores bedste for at stille myndighederne til ansvar for deres fejl,« siger Peter Astrup. Og i seriens fjerde og sidste afsnit er det præcis det, han gør.

De fire afsnit i fortællingen om 'dødslejligheden' er de første i en serie, hvor Peter Astrup vil 'genåbne' store krimisager.

»Det er en anden måde, man kan fortælle en historie på, når der er gået noget tid. Den almindelige nyhedsdækning er et detektivarbejde, hvor det handler om hele tiden at afdække noget nyt. Der er man ikke herre over, hvad man finder, og i hvilken rækkefølge det dukker op. I 'Genåbnet' går vi tilbage og kan beskrive hele forløbet fra A til Z og på den måde skabe en samlet fortælling.«

Vi udgiver alle fire afsnit på B.T. over de næste fire dage, men allerede i dag kan du se de første to afsnit linket til denne artikel.