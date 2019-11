14-årige Liv og 14-årige Marcus lå hjælpeløst og døende i en lejlighed, hvor deres venner og Livs mor var til stede. Politiet var også forbi. Men ingen hjalp dem. I dag er de begge døde. Hvordan kunne det gå så galt? Hvorfor hjalp ingen Marcus og Liv?

Det undersøger podcasten 'Genåbnet' i dette afsnit, hvor vært Peter Astrup og journalist Bo Norström Weile ser på, hvad der præcist skete den aften.

Natten til den 11. marts 2018 blev skæbnesvanger for Marcus Elias Andersen og Liv Luna Halle Preisler. De lå døende i en skummel lejlighed, hvor hverken deres venner, Livs mor eller politiet gjorde noget for at hjælpe dem.

De var begge forgiftede af narkotika og Marcus havde livstruede indre blødninger. Han havde pådraget sig en flænge i milten. Muligvis som følge af vold fra en af de tilstedeværende unge.

I stedet for at ringe efter hjælp, så blev Marcus slået med et kosteskaft og der blev lagt hånende videoklip af den døende dreng op på det sociale medie Snapchat. Livs mor tillod heller ikke, at der blev ringet efter hjælp.

Marcus døde den nat. Liv fk hjertestop og døde ti måneder senere.

