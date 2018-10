Gaming-nyt: Der florerer beskeder, der kan få din konsol til at lukke ned, ude af stand til at starte igen.

Sony oplyser, at der findes beskeder som lukker brugernes PlayStation ned, og i værste tilfælde skal konsollen sendes til reparation og fabriksgendannes.

Sony opfordrer alle PlayStation-ejere til at sætte deres beskeder til 'privat', så man ikke kan modtage beskeder fra fremmede.

Så skulle problemet være løst - medmindre du selvfølgelig har røvhulsvenner.

Her er et eksempel på hvordan beskederne ser ud. Vis mere Her er et eksempel på hvordan beskederne ser ud.

Vi har tidligere set noget lignende på Iphones hvor beskeder slukkede brugernes telefoner.

Se ugens øvrige gaming-nyheder i videoen over artiklen.

