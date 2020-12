Skaberne af det hypede spil 'Cyberpunk 2077' har en bøn – og et tilbud.

»Vi vil sætte pris på, at I giver os en chance, men hvis ikke I er tilfredse med spillet på jeres konsol og ikke vil vente på opdateringer, kan I få jeres penge tilbage,« lyder det fra CD Projekt Red.

I en længere besked på Twitter reagerer de polske spiludviklere nu, efter at de har været i en massiv shitstorm, siden 'Cyberpunk 2077' udkom i sidste uge.

Her har brugere på ikke mindst sociale medier brokket sig over et væld af ting. Grafikfejl, hakkende billeder og urealistisk handling. Problemet har især været stort på ældre konsoller.

Jojo, den er god nok. Skuespilleren Keanu Reeves optræder i spillet. Foto: Cyberpunk 2077 Vis mere Jojo, den er god nok. Skuespilleren Keanu Reeves optræder i spillet. Foto: Cyberpunk 2077

Som det danske PlayStation-medie PSlife.dk skriver i en foromtale af den kommende anmeldelse af spillet: »Vi kan godt løfte lidt af sløret allerede nu og det er, at hvis du har en standard PlayStation 4, så skal du måske nok lige vente lidt med at købe 'Cyberpunk 2077'.«

Nu erkender CD Projekt Red, at det ikke har været godt nok.

»Vi skulle have været mere opmærksomme på at få det til at køre bedre på Playstation 4 og Xbox One,« skriver spiludviklerne i deres statement på Twitter.

Her lyder det videre, at der allerede en gennemført én opdatering af spillet. Endnu én vil blive implementeret inden for den næste uge, mens der vil komme to store såkaldte patches i januar og februar.

Ifølge CD Projekt Red vil det være med til at løse »de mest fremtrædende problemer«.

Hvis man alligevel gerne vil have pengene tilbage, kan det ske frem til 21. december, oplyser spiludviklerne.

'Cyberpunk 2077' har været undervejs siden 2012, og der har været enorm hype omkring spillet i årene, der er gået. Det kunne man forleden se på platformen Steam, hvor spillet også er tilgængeligt. Her var der på samme tid 1.054.388 brugere, der spillede 'Cyberpunk 2077'. Det er rekord for et 'single player'-spil.