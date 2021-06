Den danske esportsorganisation Astralis åbnede i forrige uge gamingcenteret Astralis Nexus på hjørnet af Tivoli.

To gange siden har den kombinerede netcafé og merchandisebutik dog måttet lukke ned, og gamingcenteret er nu fortsat lukket.

Det skyldes, at Tivoli – som udlejer de 1200 kvadratmeter store lokaler til Astralis – først indsendte ansøgningen om byggetilladelsen til Københavns Kommunes Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed fire dage efter åbningen og stadig mangler de fornødne tilladelser.

Det afslører esportsmediet Dust2.dk, der har fået aktindsigt i Tivolis byggetilladelsesansøgning til Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Til åbningen af Astralis Nexus gav esportsorganisationens profesionelle Counter-Strike - Lukas 'gla1ve' Rossander, Andreas 'Xyp9x' Højsleth, Lucas 'Bubzkji' Andersen og Peter 'dupreeh' Rasmussen - autografer til de mange fremmødte.

Over for B.T. bekræfter Tivolis pressechef, Torben Plank, at det er manglende byggetilladelser, der er i skyld i, at det nye gamingcenter Astralis Nexus har måttet lukke ned.

»Det er rigtigt, at der efter åbningen forrige lørdag er opstået tvivl om nogle enkeltelementer i byggetilladelsen. Det kigger vi på, og derfor har vi valgt i samarbejde med byggemyndighederne at holde lukket, indtil sagen er færdigbehandlet.«

»Vi er i gang med at undersøge, hvad der er op og ned, og forhåbentligt bliver der fundet en løsning meget snart,« forklarer pressechefen.

Torben Plank tilføjer, at Tivoli forventer at kunne lade gamingcenteret åbne igen hurtigst muligt, da sagen for nuværende hastebehandles hos kommunen.

Lørdag 19. juni 2021 åbnede Astralis Nexus, esportsorganisationens nye gamingcenter, på Tivolihjørnet i København. Stort set siden har centeret dog måtte holde lukket.

Hos esportsorganisationen Astralis ærgrer man sig selvsagt over, at det nye gamingcenter har måttet lukke ned to gange, men hæfter sig ligeledes ved en snartkommende udbedring af de manglende byggetilladelser.

»Vi er selvfølgelig super ærgerlige over at være lukket, men vi har også respekt for, at tingene skal være i orden,« fastslår kommunikationsdirektør for Astralis Steen Laursen over for B.T.

»Vi har fået en utrolig varm modtagelse hele vejen rundt, og nu glæder vi os til for alvor at komme i gang og vise, hvad stedet kan!«

Lørdag 19. juni åbnede esportsorganisationen Astralis det nye gamingcenter Astralis Nexus i samarbejde med Tivoli.

Lukas 'gla1ve' Rossander skrev autografer sammen med resten af Astralis' professionelle CounterStrike-spillere til åbningen af Astralis Nexus' gaming- og underholdningscenter på Tivolihjørnet i København lørdag den 19. juni 2021.

Dagen efter den velbesøgte åbning måtte gamingcenteret dog holde lukket, for så at åbne igen den følgende dag.

Det varede i tre dage, før Astralis Nexus torsdag 24. juni blev pålagt at lukke igen, og stedet er fortsat lukket ned.

Astralis har succesfulde hold i spil som FIFA, League of Legends og ikke mindst Counter-Strike, hvor holdet tidligere har ligget nummer et på verdensranglisterne.

I skrivende stund ligger Counter-Strike-holdet nummer otte i verden.