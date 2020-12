Når Cyberpunk 2077 udkommer torsdag, så vil tusindvis af gamere verden over frådigt sætte kløerne i det.

I spillet styrer man lejesoldaten V, der i den neonbelyste og futuriske storby Night City leder efter et implantat, der kan gøre ham udødelig.

Og at det er årets mest ventede spil, skyldes ikke blot, at det udkommer i årets sidste måned.

Tilbage i 2016 tog spiludviklerne CD Projekt Red nemlig spilindustrien med storm, da de udgav 'The Witcher 3'. Det blev et af generationens mest prisbelønnede og anmelderroste spil, og derfor har forventningerne været i en liga for sig, når det kommer til Cyberpunk 2077.

POLAND-LIFESTYLE-GAMES-CYBERPUNK 2077

Og det skuffer ikke, hvis man spørger anmelderne.

På nuværende tidspunkt har spillet 91 ud af en score på 100 på siden Metacritic, der er en side, hvor anmeldelser og bedømmelser af spil, film, musik og serier er samlet.

Webmediet The digital fix skriver, at 'CD Projekt Red har sat en ny standard, for hvad der kan opnås', mens det anerkendte britiske underholdningsmedie Digital spy påpeger, at 'det giver et prej om hvordan fremtidens gaming ser ud, og hvad der er muligt'.

Roserne vælter ned i uanede mængder. Den japanske afdeling, af et af verdens største gaming-relaterede medier, IGN, hæfter sig ved Night City, metropolen i centrum. De skriver, at 'det er den mest fascinerende by nogensinde i et spil'.

Den canadiske skuespiller Keanu Reeves er med i spillet... Som sig selv. Foto: Jean-Baptiste LACROIX Vis mere Den canadiske skuespiller Keanu Reeves er med i spillet... Som sig selv. Foto: Jean-Baptiste LACROIX

Og så kan Windows Central slet ikke få armene ned, da de skriver, at 'det er banebrydende, en hyldest til hele spilindustrien, og at et spil aldrig har udført præmissen om gaming i en sådan grad.'

Men spillet, der er blevet udskudt ad flere omgange for at blive finpudset, lider alligevel under mange teknikaliteter, der ikke helt spiller. For nogle har det endda været så galt, at det sætter en dæmper på oplevelsen af et spil, som ellers er så veludført på mange andre parametre.

Det danske gamingmedie Gamereactor har for eksempel 'blot' givet spillet syv ud af ti. Netop fordi, at det næsten føles ufærdigt som følge af de mange glitches.

Men på trods af dette, så har det store antal af forudbestillinger, der klart overgår nogen af spiludviklernes tidligere spil, vist, at hypen ingen ende vil tage. Og med den nye generation af konsoller, der lige er kommet på gaden, er der nok mange, der tilbringer juleferien i Night City.