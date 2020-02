Det er blevet lidt en ting at lave sjov med Jan Lehrman fra DR's populære iværksætterprogram 'Løvens hule' på de sociale medier.

Den 51-årige erhvervsleder er nemlig ikke typen, der kaster penge i grams efter de håbefulde iværksættere, så i denne sæson har han overtaget rollen fra Hummel-ejer Christian Stadil som ham, der oftest siger: 'Og af den grund er jeg ude.'

I denne uges udgave af 'Løvens hule' skete så noget uventet, der fik folk på Twitter godt op at køre.

Jan Lehrmann valgte at investere!

»Jan Lehrmann gik med. Breaking News #Wow #Vildt,« skrev en Michael Hansen.

»Jan Lehrmann har investeret i noget. Så har jeg efterhånden set alt med,« lød det fra en Mathias, der ikke har sit efternavn på Twitter.

Det udviklede sig hurtigt til en storm af Jan Lehrmann-opdateringer. I stedet for at skrive 'ude' indsætter folk 'Jan Lehrmann'.

Se herunder et par højdepunkter:

Jeg har lige lavet den her mens jeg har været Jan Lehrmann på toilettet pic.twitter.com/xisggPlFB7 — Thomas Skov Gårdsvig (@thomasgaardsvig) February 6, 2020

Har været Jan Lehrmann at køre tog og læste lidt i det her undervejs! #JanLehrmann #dkmedier pic.twitter.com/SzQHF5v2jB — Randers-Rejsningen (@RandersRejsning) February 6, 2020

Glædelig Løvernes Hule-dag pic.twitter.com/oG3HJpYKS2 — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) February 6, 2020

pic.twitter.com/YlOkZOPDng — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) February 6, 2020

Og hvad var det så, der skete?

Jan Lehrmann valgte i denne uges udgave af 'Løvens hule' – sammen med Jesper Buch – at investere 1,2 millioner kroner i firmaet Citatplakat.dk. De to investerede i sidste sæson i det lignende plakat-firma Dialægt, og derfor kunne de se en ide i at slå de to firmaer sammen.

B.T. ringede til Jan Lehrmann.

Her kommer hans forklaring:

Jan Lehrmann og Jesper Buch med Citatplakat.dk-drengene de investerede i. Foto: DR Vis mere Jan Lehrmann og Jesper Buch med Citatplakat.dk-drengene de investerede i. Foto: DR

Hvorfor valgte du at investere?

»Det gjorde jeg, fordi det er en interessant branche, som vi jo allerede har arbejdet med det sidste år. Der er masser af muligheder for at gå viralt på sociale medier og skalere butikken.«

Han tilføjer:

»Vigtigst af alt så supplerer de fire stiftere (Dialægt og Citatplakat.dk, red.) hinanden utrolig godt. Det var, som om stordriftsfordelene og synergierne bare piblede frem, så det var ikke en svær beslutning at fusionere de to selskaber.«

Det ene firma er fra Aarhus, det andet fra Næstved. Hvad er planen for fusionen?

»I første omgang har vi en jysk og en sjællandsk bastion, og så ser vi, hvordan det giver mening fremadrettet. I første omgang giver det god mening at være begge steder.«



Drengene sagde i 'Løvens hule', at deres drøm var at sælge firmaet videre til USA og plakatgiganten Hallmark. Har I nogen gode forbindelser, der kan bruges?

»Det har jeg ikke rigtig nogen kommentar til på nuværende tidspunkt. Vi er en dansk virksomhed, der først lige skal ud i et par lande. Vi er begyndt at snuse til Tyskland, og det er fint. Vi tager et skridt ad gangen.«

Jan Lehrmann. Vis mere Jan Lehrmann.

Drillede i Jakob Risgaard og Mia Wagner med, at I vandt budrunden over dem?

»Der er jo en fantastisk stemning mellem os løver. Der er ingen tvivl om, at når man kommer ud efter sådan en optagelse, så kan der godt blive joket lidt. Jeg kan ikke huske, hvad der præcis blev sagt.«

Hvordan kan det være, at du ikke har investeret i så meget indtil videre i denne sæson?

»Lad os vente med at snakke om det til efter sidste program.«

Folk synes, det er sjovt på sociale medier at kommentere på, at du ikke investerer i så meget. Er det noget, du følger med i?

»Nej, ikke rigtigt. Jeg investerer jo og byder på det, jeg synes er interessant. I den sammenhæng er der mange meninger, som man ikke rigtig kan forholde sig til.«

Tidligere havde Christian Stadil rollen som 'ham der oftest er ude', hvilket folk kommenterede på. Han syntes, det var sjovt..

»Jeg trækker selvfølgelig også på smilebåndet, men jeg føler ikke nogen anledning til at kommentere på det.«