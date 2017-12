Den danske online sexshop Sinful har lavet en undersøgelse blandt kunderne og er kommet med en række sjove oplysninger baseret på 125.000 ordrer fra 2017.

Eksempelvis viser det sig, at kunder, der hedder Dennis og Michelle, er dem som i gennemsnit har lagt flest ordre hos sexshoppen. Derudover viser det sig også, at størstedelen af Sinfuls kunder er mænd. Omkring 55 procent af alle kunderne tilhører det mandlige køn.

Den online sexshop har også fundet frem til de byer, hvor indbyggerne har brugt flest penge på sexlegetøj og kinky sexlegetøj. Det har de gjort ved at sammenligne omsætningen for byernes postnumre med antal af indbyggere. Og ud fra denne kalkule fremgår det af undersøgelsen, at Hobro er den danske by, hvor der bliver købt for flest penge sexlegetøj.

Billund er derimod den by, hvor der bliver brugt færrest penge på sexlegetøj.

Til gengæld ligger Kongens Lyngby på førstepladsen, når det kommer til penge brugt på 'kinky sexlegetøj'. Hvad den eksakte definition på 'kinky sexlegetøj' er i forhold til normalt sexlegetøj fremgår dog ikke af undersøgelsen.

Har du brugt penge på sexlegetøj i 2017?

Derudover har Sinful samlet en række 'fun facts', som du kan læse her: