Nu er der godt nyt til alle dem, der ikke kan styre deres brandert - og deres venner.

En ny opfindelse gør det muligt at følge diskret med i sin alkoholpromille, så det ikke tager overhånd med fuldskaben.

Det drejer sig om armbåndet 'Proof', som måler alkoholprocenten ved at aflæse kemikalierne i brugerens krop gennem den sved, som kommer i kontakt med armbåndets censorer.

Armbåndet er forbundet til en smartphone via en app, og det tillader brugeren at aflæse sin alkoholpromille på en diskret måde.

Armbåndet måler alkoholpromillen ved at aflæse kemiske forandringer i sveden på armen, og man kan bruge sin smartphone til at aflæse data. (PR-foto: Milo Sensors) Vis mere Armbåndet måler alkoholpromillen ved at aflæse kemiske forandringer i sveden på armen, og man kan bruge sin smartphone til at aflæse data. (PR-foto: Milo Sensors)

Opfindelsen kan ud fra brugerens alkoholprocent fortælle, om der skal skrues lidt ned for druktempoet, eller man kan fortsætte i samme spor uden at blive alt for påvirket senere på aftenen, skriver Mashable.

Armbåndet skulle have været på markedet sidste år, men er af uvisse årsager blevet forsinket. På hjemmesiden kan man fortsat skrive sig på en venteliste til at købe det, når det kommer på markedet.

Det vides endnu ikke, hvornår det sker, men armbåndet ventes at koste i omegnen af 100 dollars, hvilket svarer til godt 630 kroner.